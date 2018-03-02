Кудрин посетовал, что на селе медленно внедряются инновации

Глава ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин посетовал на то, что в российском хозяйстве медленно внедряются инновационные технологические решения. Об этом он заявил, выступая на съезде "Федерального сельсовета", передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что половина предприятий ежегодно должна улучшать свою продукцию - от микроэлеткроники до пищевой продукции.

"Нельзя выпускать одно и то же, так мы теряем свою конкурентоспособность. Доля предприятий, которые улучшают качество продукции, всего 10%. Остальные довольствовались тем, что научились делать раньше. Вчера (в ходе послания президента РФ) было сказано, что таких компаний теперь должно быть 50%", - подчеркнул Кудрин.

Для решения этой задачи, по его словам, должна быть реализована новая модель образования, позволяющая ежегодно "дообучать" сотрудников предприятий, менеджмент, технологов и инженеров.

"Вся система образования должна начать работать на обновление, инновационную экономику", - добавил он.

Кудрин заверил, что предложения аграриев будут изучены Центром и использованы при работе с Правительством РФ.

"Я желаю вам успехов и хочу заверить, что мы внимательно изучим ваши предложения и используем в дальнейшей работе с правительством. Поэтому я пришел сегодня сюда, поэтому я ознакомлюсь с материалами всей вашей дискуссии", - сказал он, завершая свое выступление на съезде.