На Южном Урале заведующая детсада заплатит штраф за травмирование 3-летнего ребенка

В Сатке заведующую детского сада привлекли к административной ответственности за травмирование ребенка.

В январе этого года 3-летний малыш во время пребывания в детском саду играя ударился головой о полку - согласно акту судебно-медицинского обследования он получил ушибленную рану лобной области, которая квалифицирована как легкий вред здоровью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"Допущенные нарушения требований законодательства об образовании стали возможными ввиду отсутствия надлежащего присмотра и ухода за воспитанниками, их поведением во время образовательного процесса", - добавили в ведомстве.

В интересах ребенка прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 40 тыс. рублей.