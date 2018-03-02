Борис Дубровский обозначил основные перспективы развития науки в Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский в МГТУ им. Г.И. Носова обсудил с южноуральскими учеными перспективные задачи научного и технологического развития региона, и познакомился с перспективными проектами инжинирингового центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Наши встречи давно стали хорошей традицией, которая позволяет сверить часы в текущих вопросах и обсудить перспективы. Многие из них вчера обозначил Президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному Собранию. Глава государства справедливо оценивает науку и образование как важнейший стратегический ресурс развития России. Причем этот ресурс практически неисчерпаемый и возобновляемый, если создавать ему достойные условия. Это наша постоянная задача, которую мы решаем", – подчеркнул Борис Дубровский.

Глава региона обозначил основные перспективы развития науки в Челябинской области. Это развитие индустрии информационных технологий, ядерной медицины, андроидной робототехники, аддитивных технологий, создание биометрических систем.

Борис Дубровский отметил прорыв в аграрном секторе, которого удалось добиться в том числе и за счет господдержки сельхозпроизводителей. В этом году акцент будет сделан на новых отраслях и биотехнологиях.