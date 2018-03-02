Новая серия "Простоквашино" появится в интернете в начале апреля

Новая серия мультфильма "Простоквашино" будет доступна в интернете в начале апреля.

Как сообщил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, это произойдет "буквально 1 апреля". Серия будет размещена на YouTube канале "Союзмультфильма".

Продолжительность новой серии мультфильма составит 6 минут, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, кто озвучит главных героев мультсериала.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Общий объем средств, выделенных на создание продолжения знаменитого советского мультфильма, составит 300 млн рублей.

Писатель Эдуард Успенский ранее написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию"Союзмультфильм", которая планирует выпустить продолжение "Простоквашино" без его разрешения.