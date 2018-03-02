Кудрин выступил за увеличение экспорта российской сельхозпродукции

Глава ЦСР Алексей Кудрин на съезде "Федерального сельсовета" выступил за увеличение экспорта российской сельхозпродукции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нам нужно выходить на экспорт. Тогда наша продукция должна быть более конкурентоспособной, сопоставимой по качеству. Тогда мы рванем и выйдем на ожидаемые показатели экспорта", - сказал он, выступая на пленарном заседании съезда.

По его словам, в настоящее время отрасль сельского хозяйства экспортирует на 18 млрд долларов - "больше, чем вся наша военно-техническая продукция, высокие технологии".

"За шесть лет мы имеем возможность при реалистичных шагах улучшения поддержки сельского хозяйства выйти на 25 млрд долларов. Впервые Россия начнет экспортировать больше продовольствия, чем импортировать. Мы за шесть лет можем выйти впервые в ранг нетто-экспортеров", - прокомментировал Кудрин.

Он заявил, что "это будет переворот в роли нашего сельского хозяйства".