В Тюменской области инспектору ДПС вменяют превышение полномочий

В Тюмени в рамках уголовного дела против сотрудника ДПС областного управления МВД в ГИБДД прошли обыски, передает корреспондент Накануне.RU.

"Следственные действия прошли в рамках дела о превышении полномочий. Подозреваемый – сотрудник полка ДПС ГИБДД управления МВД по Тюменской области", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного управления СКР Анастасия Лепехина.

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU рассказали, что дело возбуждено после проверки силовиков.

"Оперативниками собственной безопасности выявлено возможное превышение полномочий одним из сотрудников полка дорожно-патрульной службы. Материалы приняты в региональное управление СКР, сотрудники которого возбудили дело. Оперативное сопровождение ведет подразделение собственной безопасности областной полиции. Мы проводим служебную проверку. В случае доказательства вины сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители ответят дисциплинарно", - сообщила Накануне.RU глава пресс-службы областной полиции Светлана Новик.