Минприроды просит екатеринбуржцев проголосовать за лучший дизайн входа в Шарташский лесопарк

Жителям Екатеринбурга предлагают принять участие в выборе лучшего эскиза входной группы в Шарташский лесопарк, сообщили Накануне.RU в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

"На основных подъездных путях планируется установить входные группы для визуального обозначения входа на территорию парка. Предлагаем жителям города участвовать в голосовании и выбрать эскиз входных групп в Шарташский лесной парк", - сообщают в ведомстве.

Всего представлено четыре возможных варианта входа в парк.

Напомним, что в лесопарке планируется сделать шесть детских площадок, восемь многофункциональных площадок, общественные туалеты и беседки. Дорогу вокруг озера хотят продлить на зону для велосипедистов и пешеходов. Завершить все работы по благоустройству парка планируют к 2020 году.

Также по результатам открытого конкурса, о котором Евгений Куйвашев объявил в начале января, в ближайшее время будет выбран директор лесопарка.