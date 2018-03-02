Три сургутянина уехали в зарубежные религиозные центры

Три жителя Сургута проходят обучение в зарубежных религиозных центрах, говорится в отчете полиции за 2017 г., представленном городским депутатам. Правоохранители отчитались о работе по противодействию экстремистам и террористам, передает корреспондент Накануне.RU.

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Полицейские отметили, что в прошлом году повышенное внимание уделялось антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов, а также мест с массовым пребыванием людей. Однако несмотря на это в августе прошлого года житель города, уроженец Дагестана напал на прохожих на одной из центральных улиц.

После инцидента штат городского отдела полиции по борьбе с организованными формами преступности на этнической основе по линии терроризма, экстремизма был увеличен до 15 человек. Приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и антитеррористической безопасности на территории города, в том числе в ходе проведения массовых праздников, говорится в отчете:

"УМВД на постоянной основе проводит мониторинг информационно телекоммуникационных сетей, включая Интернет с целью выявления недопущения использования интернет-ресурсов для пропаганды экстремистской идеологии на территории города. На основе мониторинга сети в 2017 г. выявлено 21 административное правонарушение в данной сфере, в том числе 10 нарушений по ст. 20.3 ч.1 КоАП РФ "Пропаганда, публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики, демонстрирование которых запрещены федеральными законами"; 11 нарушений по ст. 20.29 КоАП РФ "Производство и распространение экстремистских материалов". Кроме того, выявлено 2 преступления, предусмотренных ст.282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", уголовные дела находятся в суде на рассмотрении".

В полиции также ведут сбор данных о жителях выехавших или намеревающихся выехать на территорию Сирии, имеется информация о трех жителях Сургута, проходящих обучение в зарубежных религиозных центрах.