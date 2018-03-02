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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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Три сургутянина уехали в зарубежные религиозные центры
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ИГИЛ, мужчина (2015) | Фото: parhlo.com

Три жителя Сургута проходят обучение в зарубежных религиозных центрах, говорится в отчете полиции за 2017 г., представленном городским депутатам. Правоохранители отчитались о работе по противодействию экстремистам и террористам, передает корреспондент Накануне.RU.
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Полицейские отметили, что в прошлом году повышенное внимание уделялось антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов, а также мест с массовым пребыванием людей. Однако несмотря на это в августе прошлого года житель города, уроженец Дагестана напал на прохожих на одной из центральных улиц.

После инцидента штат городского отдела полиции по борьбе с организованными формами преступности на этнической основе по линии терроризма, экстремизма был увеличен до 15 человек. Приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и антитеррористической безопасности на территории города, в том числе в ходе проведения массовых праздников, говорится в отчете:

"УМВД на постоянной основе проводит мониторинг информационно телекоммуникационных сетей, включая Интернет с целью выявления недопущения использования интернет-ресурсов для пропаганды экстремистской идеологии на территории города. На основе мониторинга сети в 2017 г. выявлено 21 административное правонарушение в данной сфере, в том числе 10 нарушений по ст. 20.3 ч.1 КоАП РФ "Пропаганда, публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики, демонстрирование которых запрещены федеральными законами"; 11 нарушений по ст. 20.29 КоАП РФ "Производство и распространение экстремистских материалов". Кроме того, выявлено 2 преступления, предусмотренных ст.282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", уголовные дела находятся в суде на рассмотрении".

В полиции также ведут сбор данных о жителях выехавших или намеревающихся выехать на территорию Сирии, имеется информация о трех жителях Сургута, проходящих обучение в зарубежных религиозных центрах.

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02.03.2018 11:57 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
13:57 Екб


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Три сургутянина уехали в зарубежные религиозные центры
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