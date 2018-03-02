"Нафтогаз" призвал украинцев экономить газ, чтобы "испортить праздник Путину"

Украинский "Нафтогаз" призвал жителей страны уменьшить потребление газа. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Нам надо продержаться только три-четыре дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%", – призвал "Нафтогаз".

Причиной стало то, что "Газпром" с 1 марта прекратил поставки газа. В "Нафтогазе" считают, что это шантаж, связанный с президентским выборами, и призывают "испортить человеку праздник", имея в виду президента России Владимира Путина.

В связи с этим в министерстве иностранных дел Украины призвали к трехсторонним переговорам между Украиной, ЕС и Россией.

Также украинское правительство объявило пятидневный "национальный план действий", заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. По словам Насалика, эти меры позволят сэкономить около 15-20 млн кубометров газа в сутки. Он сообщил, что детским садам, школам и вузам рекомендовано приостановить работу по 6 марта с целью экономии газа.

Украинский журналист Анатолий Шарий высмеял Петра Порошенко, который в начале января заявлял об энергетической независимости Украины.