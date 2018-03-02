На Алтае сотрудник Росгвардии застрелил ранившего его пенсионера

В Алтайском крае сотрудник Росгвардии застрелил пенсионера после того, как тот напал на него с огнестрельным оружием и ножом, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 1 марта в селе Баево Баевского района.

Сообщается, что инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии пришел домой к пожилому местному жителю, чтобы конфисковать у него незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Однако пенсионер напал на него с ножом, а затем прострелил ему ногу. После этого сотрудник Росгвардии применил табельное оружие. 65-летний мужчина скончался на месте.

"По предварительным данным, инцидент произошел вследствие самообороны", - уточнили в СК. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

28 февраля в Казани мужчина застрелил бойца Росгвардии и ранил еще двух человек, среди которых полицейский.