После стрельбы на автостоянке в Петербурге возбуждено уголовное дело по двум статьям

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Выборгском районе. Один человек убит.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, вечером 1 марта у автомобильной стоянки напротив дома 1 по улице Сикейроса неизвестный в ходе конфликта с двумя местными жителями выстрелил в них несколько раз из огнестрельного оружия. В результате один из них скончался на месте, а другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "убийство". Уже назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства городского Главного следственного управления.