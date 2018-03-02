Дмитрий Кобылкин: Мы делаем все, чтобы сформировать новую транспортную инфраструктуру Арктики

Послание президента России Совету Федерации стало для губернатора ЯНАО подтверждением верности направления развития региона и прямым руководством к действию, сообщил Дмитрий Кобылкин после выступления Владимира Путина. Глава региона подчеркнул, что сегодня на Ямале делается все, чтобы максимально эффективно формировать новую транспортную инфраструктуру Арктической зоны России, передает корреспондент Накануне.RU.

Отдельный блок выступления президента был посвящен совершенствованию транспортной инфраструктуры, что очень дальновидно, по мнению главы ЯНАО, поскольку экономический рост невозможен без развития дорог.

"Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 г. его грузопоток возрастет в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией. Обратите внимание, в советское время активнее использовали, чем мы в предыдущее. Но мы нарастим и выйдем на новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений", - сказал Владимир Путин в своем послании.

Дмитрий Кобылкин напомнил, что 8 декабря прошлого года президент дал старт заводу по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Еще 15 лет назад в ямальской Сабетте проживало всего 19 человек, а сегодня здесь дан старт реальной опорной точке роста.

"И дело не только в том, что благодаря этому ямальскому проекту Россия займет достойную нишу на мировом рынке СПГ, тем самым повышая объемы несырьевого экспорта, о котором, кстати, тоже сегодня говорил президент. Но и в том, что новый арктический порт России Сабетта может и должен, и уже становится мощной инфраструктурной опорой Северного морского пути, грузопоток которого, согласно сегодняшнему посланию, нам предстоит повысить в 10 раз", - заметил губернатор.

Сегодня на Ямале делается все, чтобы максимально эффективно формировать новую транспортную инфраструктуру Арктической зоны России, подчеркнул Кобылкин и напомнил о стратегическом проекте региона – Северном широтном ходе.

"Эта комплексная магистраль даст возможность вовлечь в разработку огромные запасы углеводородов в центральной части Обь-Надымского междуречья, удешевит строительство индустриальных объектов, позволит увеличить оборачиваемость грузов между Западной Сибирью и северо-западными портами страны, обеспечит стабильное развитие нефтегазохимии в центральной части российской Арктики и рост добывающих производств. Кроме того, магистраль предоставит прямой доступ в Мировой океан многим регионам – миллионам тоннам металла Урала, зерна и леса Сибири, нефтепродуктов Поволжья", - сообщил глава региона.

По словам Кобылкина, власти Ямала следуют принципу "Арктику не надо покорять, ее надо обживать".

"Все стратегические проекты Ямала и для региона, и для всей России – это рабочие места, доходы людей, которые помогают воспитывать детей, заботиться о родителях. И на это, кстати, – на обеспечение качества жизни и благосостояния людей – президент страны в своем послании тоже обратил сегодня особое внимание. Так что послание президента России стало для меня, во-первых, подтверждением верности направления развития Ямала и, во-вторых, прямым руководством к дальнейшей работе в этом направлении. И нет сомнений, что все тезисы и задачи главы государства о повышении качества жизни россиян повсеместно, на Ямале - в самом сердце российской Арктики мы выполним", - заключил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что на днях председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода - железной дороги в 700 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с РЖД в октябре прошлого года. Округ инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте текущего года соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км.