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01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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Дмитрий Кобылкин: Мы делаем все, чтобы сформировать новую транспортную инфраструктуру Арктики
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послание 2018, Дмитрий Кобылкин (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Послание президента России Совету Федерации стало для губернатора ЯНАО подтверждением верности направления развития региона и прямым руководством к действию, сообщил Дмитрий Кобылкин после выступления Владимира Путина. Глава региона подчеркнул, что сегодня на Ямале делается все, чтобы максимально эффективно формировать новую транспортную инфраструктуру Арктической зоны России, передает корреспондент Накануне.RU.
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Отдельный блок выступления президента был посвящен совершенствованию транспортной инфраструктуры, что очень дальновидно, по мнению главы ЯНАО, поскольку экономический рост невозможен без развития дорог.

"Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 г. его грузопоток возрастет в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией. Обратите внимание, в советское время активнее использовали, чем мы в предыдущее. Но мы нарастим и выйдем на новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений", - сказал Владимир Путин в своем послании.

Владимир Путин, послание 2018(2018)|Фото: kremlin.ru

Дмитрий Кобылкин напомнил, что 8 декабря прошлого года президент дал старт заводу по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Еще 15 лет назад в ямальской Сабетте проживало всего 19 человек, а сегодня здесь дан старт реальной опорной точке роста.

"И дело не только в том, что благодаря этому ямальскому проекту Россия займет достойную нишу на мировом рынке СПГ, тем самым повышая объемы несырьевого экспорта, о котором, кстати, тоже сегодня говорил президент. Но и в том, что новый арктический порт России Сабетта может и должен, и уже становится мощной инфраструктурной опорой Северного морского пути, грузопоток которого, согласно сегодняшнему посланию, нам предстоит повысить в 10 раз", - заметил губернатор.

Сегодня на Ямале делается все, чтобы максимально эффективно формировать новую транспортную инфраструктуру Арктической зоны России, подчеркнул Кобылкин и напомнил о стратегическом проекте региона – Северном широтном ходе.

"Эта комплексная магистраль даст возможность вовлечь в разработку огромные запасы углеводородов в центральной части Обь-Надымского междуречья, удешевит строительство индустриальных объектов, позволит увеличить оборачиваемость грузов между Западной Сибирью и северо-западными портами страны, обеспечит стабильное развитие нефтегазохимии в центральной части российской Арктики и рост добывающих производств. Кроме того, магистраль предоставит прямой доступ в Мировой океан многим регионам – миллионам тоннам металла Урала, зерна и леса Сибири, нефтепродуктов Поволжья", - сообщил глава региона.

послание 2018, Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: правительство.янао.рф

По словам Кобылкина, власти Ямала следуют принципу "Арктику не надо покорять, ее надо обживать".

"Все стратегические проекты Ямала и для региона, и для всей России – это рабочие места, доходы людей, которые помогают воспитывать детей, заботиться о родителях. И на это, кстати, – на обеспечение качества жизни и благосостояния людей – президент страны в своем послании тоже обратил сегодня особое внимание. Так что послание президента России стало для меня, во-первых, подтверждением верности направления развития Ямала и, во-вторых, прямым руководством к дальнейшей работе в этом направлении. И нет сомнений, что все тезисы и задачи главы государства о повышении качества жизни россиян повсеместно, на Ямале - в самом сердце российской Арктики мы выполним", - заключил Дмитрий Кобылкин.

Северный широтный ход, финансовая модель широтного хода, СШХ(2017)|Фото: kommersant.ru

Напомним, что на днях председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода - железной дороги в 700 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с РЖД в октябре прошлого года. Округ инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте текущего года соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км.

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02.03.2018 12:09 Мск | Анна Смирнова
14:09 Екб


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Дмитрий Кобылкин: Мы делаем все, чтобы сформировать новую транспортную инфраструктуру Арктики
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