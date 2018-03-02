Захарова: Фигурант "кокаинового дела" Ковальчук никогда не работал ни в МИД, ни в посольстве

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук, задержанный в Германии, никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "перерыты все архивы".

"Мы перерыли все архивы, все. Мы разговаривали со всеми, с кадровиками, с руководством, со всеми. Поднимали все бумаги. Никогда Ковальчук не работал в министерстве иностранных дел или в посольстве", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывался в Германии, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.