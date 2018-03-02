Экс-сенатор Цыбко, осужденный за взятки, прекратил голодовку

Бывший сенатор Константин Цыбко, осужденной к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. за взятки, прекратил голодовку. Об этом Накануне.RU сообщили адвокаты экс-сенатора.

Цыбко обещал продолжать голодовку до тех пор, пока не получит личную встречу с адвокатом. Сегодня защитник посетил СИЗО-4 и с 11 утра его подзащитный прекратил голодовку.

Напомним, 28 февраля адвокатов без объяснения причин не пустили к подзащитному в СИЗО. Согласно официальным ответам из регионального ГУФСИН и администрации СИЗО на запросы суда, на территорию СИЗО не пустили одного из адвокатов, поскольку у него не было с собой адвокатского удостоверения. Второму защитнику пройти не препятствовали, однако он заходить не стал.

По словам адвокатов, защитник предъявил справку о подтверждении его статуса.

"Оба адвоката не смогли пройти на территорию СИЗО для консультации и ознакомления с материалами дела своего подзащитного, соответствующе подтвердив свой статус и личности. Более того, последний раз защитники с этими же официальными документами, подтверждающими их адвокатский статус, беспрепятственно посещали Константина Цыбко 21 февраля", - говорится в заявлении адвокатов экс-сенатора.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.