Футболисты "Урала" прилетели из Кипра в Москву на матч против ЦСКА

Футболисты "Урала" прилетели в Москву на матч 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, в четверг днем команда вылетела из аэропорта кипрского города Ларнака, а в 19.45 по московскому времени самолет с игроками приземлился в столице России. Сегодня днем "шмели" проведут предыгровую тренировку на стадионе "Октябрь", а вечером там пройдет встреча молодежных команд.

Напомним, основные составы ЦСКА и "Урала" сыграют между собой в субботу, 3 марта. Ранее были назначены судьи и инспектор на этот матч.

Добавим, в первом круге чемпионата в Екатеринбурге команды сыграли вничью - 0:0.