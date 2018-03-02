Тюменские ученые предлагают создавать подземные хранилища в районах вечной мерзлоты

Ученые Тюменского государственного университета предложили создавать в арктических регионах подземные хранилища для нужд промышленности. Перспективным может стать создание инновационных охладительных систем, сообщили Накануне.RU в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В ряде зарубежных стран возрос интерес к использованию естественных криогенных ресурсов в качестве промышленных охладителей, говорит научный сотрудник Международного института криософии и криологии ТюмГУ Роман Федоров. Это связано с тем, что высокие тарифы на электроэнергию, потребляемую морозильным оборудованием, существенно увеличивают себестоимость производства продуктов питания.

"Очевидны и экологические проблемы, связанные с применением фреоновых охладителей. Поэтому изучение складывавшегося веками народного опыта вновь приобретает свою актуальность", - отмечает ученый.

По мнению Романа Федорова, в этом плане особый интерес представляет изучение региональных особенностей традиционных технологий. Говорить о полной утрате экономических и экологических преимуществ сооружений, использующих природный холод для сохранения продуктов, преждевременно, считает Федоров.

"Россия как никакая другая страна богата криогенными ресурсами, которые нужно научиться рассматривать как уникальное конкурентное преимущество, подаренное нам природой. Сегодня становится все более очевидным, что на основе изучения и систематизации уникального опыта прошлого возможна разработка инновационных методов, направленных на решение ряда актуальных социально-экономических проблем современности".

Как считает Федоров, современные достижения, связанные с созданием новых строительных материалов, обладающих не имевшими ранее аналогов теплоизоляционными свойствами, дают возможность создания инновационных охладительных систем, для стабильного функционирования которых может быть достаточным их наполнение льдом лишь несколько раз в году. Для регионов с продолжительными зимами и наличием вечной мерзлоты большую экономическую эффективность могут иметь типовые хранилища, охлаждаемые подземным холодом, или морозильные установки с интеллектуальными системами управления, позволяющие рационально комбинировать естественные и искусственные способы охлаждения в зависимости от сезонных климатических условий.

Отметим, что в настоящее время на Ямале и в ряде других северных регионов естественные ледники используются в пунктах для заготовки рыбы и оленины.