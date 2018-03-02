5 марта в Москве пройдет акция "Две гвоздики для товарища Сталина"

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 4
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;
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Новости
02.03.2018 13:05 Мск (15:05 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
5 марта в Москве пройдет акция "Две гвоздики для товарища Сталина"
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Две гвоздики для товарища Сталина (2017) | Фото: Накануне.RU

5 марта 2018 года, в годовщину смерти Иосифа Сталина, пройдет традиционное возложение цветов на его могилу, мероприятие "Две гвоздики для товарища Сталина", организованное группой добровольцев, привлекает все больше людей с каждым годом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы никогда ни к каким рекордам не стремимся, - говорит в беседе с Накануне.RU один из организаторов акции "Две гвоздики" Игорь Сергеев, - но своего рода рекорд мы поставили, мы собрали самое большое количество цветов. Это означает, в первую очередь, что самое большое количество граждан поддержало нас за все это время".

В декабре на могилу Сталина принесли 10 тыс. гвоздик. К мартовской акции организаторы, опираясь на опыт предыдущих лет, ожидали спадания активности, но, несмотря на ожидания, судя по показателям, 5 марта рекорд в 10 тыс. гвоздик будет повторен.

Две гвоздики для товарища Сталина(2017)|Фото: Накануне.RU

Акция проходит в 16-й раз, она инициирована простыми гражданами различных политических убеждений без поддержки какой-либо политической партии. На сайте мероприятия "Сталинизатор" производится сбор средств от граждан, которые не могут сами приехать в Москву на возложение, их вклад идет на покупку цветов. На сайте идет запись тех, кто собирается присутствовать лично, организаторы согласовывают количество человек с властями, потому что за кремлевскую стену допускаются группы по несколько человек и устроителям мероприятия нужно знать заранее, сколько будет таких групп.

Две гвоздики для товарища Сталина(2017)|Фото: Накануне.RU

Участники мероприятия подчеркивают, что уважение к истории важно для любой страны и народа. В акции принимают участие представители всех поколений. Напомним, что в день первой акции в 2010 году у подножия постамента Сталину возложили не две, а 4,5 тыс. красных гвоздик, а в декабре 2017 года, в день рождения Иосифа Виссарионовича, цветов было уже 10 тыс. Средства на приобретение гвоздик присылали граждане со всего мира, сумма превысила 250 тыс. руб. Подробный отчет о предыдущих 15 акциях можно найти на сайте или в соцсетях акции "Две гвоздики для товарища Сталина", там же указаны реквизиты для перевода "на две гвоздики".

Две гвоздики для товарища Сталина(2017)|Фото: Накануне.RU

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02.03.2018 13:05 Мск | Елена Кирякова
15:05 Екб


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5 марта в Москве пройдет акция "Две гвоздики для товарища Сталина"
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