5 марта в Москве пройдет акция "Две гвоздики для товарища Сталина"

5 марта 2018 года, в годовщину смерти Иосифа Сталина, пройдет традиционное возложение цветов на его могилу, мероприятие "Две гвоздики для товарища Сталина", организованное группой добровольцев, привлекает все больше людей с каждым годом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы никогда ни к каким рекордам не стремимся, - говорит в беседе с Накануне.RU один из организаторов акции "Две гвоздики" Игорь Сергеев, - но своего рода рекорд мы поставили, мы собрали самое большое количество цветов. Это означает, в первую очередь, что самое большое количество граждан поддержало нас за все это время".

В декабре на могилу Сталина принесли 10 тыс. гвоздик. К мартовской акции организаторы, опираясь на опыт предыдущих лет, ожидали спадания активности, но, несмотря на ожидания, судя по показателям, 5 марта рекорд в 10 тыс. гвоздик будет повторен.

Акция проходит в 16-й раз, она инициирована простыми гражданами различных политических убеждений без поддержки какой-либо политической партии. На сайте мероприятия "Сталинизатор" производится сбор средств от граждан, которые не могут сами приехать в Москву на возложение, их вклад идет на покупку цветов. На сайте идет запись тех, кто собирается присутствовать лично, организаторы согласовывают количество человек с властями, потому что за кремлевскую стену допускаются группы по несколько человек и устроителям мероприятия нужно знать заранее, сколько будет таких групп.

Участники мероприятия подчеркивают, что уважение к истории важно для любой страны и народа. В акции принимают участие представители всех поколений. Напомним, что в день первой акции в 2010 году у подножия постамента Сталину возложили не две, а 4,5 тыс. красных гвоздик, а в декабре 2017 года, в день рождения Иосифа Виссарионовича, цветов было уже 10 тыс. Средства на приобретение гвоздик присылали граждане со всего мира, сумма превысила 250 тыс. руб. Подробный отчет о предыдущих 15 акциях можно найти на сайте или в соцсетях акции "Две гвоздики для товарища Сталина", там же указаны реквизиты для перевода "на две гвоздики".