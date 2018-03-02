Прокуратура потребовала от главы Нягани отремонтировать проезжую часть одной из улиц

В Нягани прокуратура потребовала от главы города отремонтировать дорожное полотно по улице Почтовой, передает корреспондент Накануне.RU.

Проезжей частью владеет город. Ее длина – 620 м, 265 из них асфальтированы, 355 покрыты гравийно-щебеночной смесью. Тротуары и пешеходные дороги отсутствуют. На 2019 г. запланирован ремонт всей дороги, говорится в ответе прокуратуры Югры депутату Госдумы Владимиру Сысоеву.

"В ходе проверки выяснилось, что "Управление городского хозяйства", которое должно содержать дорожное полотно, оценку состояния дорог местного значения не производило. По фактам нарушений прокурор Нягани 20 февраля внес главе города представление об устранении нарушений", - резюмировали в прокуратуре.