Борис Дубровский пожелал удачи хоккейным клубам "Трактор" и "Металлург" в играх плей-офф КХЛ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пожелал удачи южноуральским хоккейным клубам "Трактор" и "Металлург" в играх плей-офф КХЛ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Желаю команде продемонстрировать характер и тот хоккей, на который она, как показывают игры регулярного сезона, способна. Это станет гарантией успешного продвижения по турнирной сетке. Клуб должен поставить перед собой амбициозные цели в Кубке Гагарина. Было немало скептиков, когда мы, ставя задачи на сезон, говорили о финале Восточной конференции. Однако второе место по набранным очкам по итогам регулярного сезона в конференции, причем, с небольшим отставанием от лидера наглядно демонстрирует, что все это – реально", – подчеркнул губернатор.

В первом раунде плей-офф "Трактор" встретится с нижнекамским "Нефтехимиком", а "Металлург" – с командой из Екатеринбурга "Автомобилист".