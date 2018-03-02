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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
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Владельцам собаки, которая насмерть растерзала 7-летнюю девочку на Среднем Урале, изменили приговор
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оскал (2016) | Фото:Накануне.RU

Свердловский областной суд изменил приговор двум жителям деревни Пальмино, по бездействию которых их собака насмерть загрызла маленькую девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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На основании апелляционного представления прокуратуры и апелляционной жалобы родителей погибшей девочки Свердловский областной суд постановил взыскать с каждого виновного по 1 млн руб. Основное наказание суд оставил без изменения, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев.

5 февраля 2017 года двое жителей деревни Пальмино Таборинского района оставили своих собак без присмотра на долгое время около детской площадки, расположенной во дворе Дома культуры по ул. Центральная. В это время собаки напали на 7-летнюю девочку. В результате полученных травм ребенок скончался.

Ранее, Тавдинский суд назначил подсудимым наказание в виде полутора лет ограничения свободы каждому и 250 тыс. руб. в качестве морального вреда (с каждого).

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02.03.2018 12:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:29 Екб


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Владельцам собаки, которая насмерть растерзала 7-летнюю девочку на Среднем Урале, изменили приговор
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