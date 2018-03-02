Владельцам собаки, которая насмерть растерзала 7-летнюю девочку на Среднем Урале, изменили приговор

Свердловский областной суд изменил приговор двум жителям деревни Пальмино, по бездействию которых их собака насмерть загрызла маленькую девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На основании апелляционного представления прокуратуры и апелляционной жалобы родителей погибшей девочки Свердловский областной суд постановил взыскать с каждого виновного по 1 млн руб. Основное наказание суд оставил без изменения, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев.

5 февраля 2017 года двое жителей деревни Пальмино Таборинского района оставили своих собак без присмотра на долгое время около детской площадки, расположенной во дворе Дома культуры по ул. Центральная. В это время собаки напали на 7-летнюю девочку. В результате полученных травм ребенок скончался.

Ранее, Тавдинский суд назначил подсудимым наказание в виде полутора лет ограничения свободы каждому и 250 тыс. руб. в качестве морального вреда (с каждого).