Богатейшие люди мира за три дня потеряли 128 миллиардов долларов

500 самых богатых людей мира с 26-го по 28 февраля потеряли 128 миллиарда долларов из-за падения фондовых индексов, сообщает Bloomberg.

Самые крупные потери понесли бизнесмены из США - 55 миллиардов долларов.

Так, основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за три дня потерял 3,74 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 3,7 миллиарда долларов. Главный исполнительный директор Alphabet Ларри Пейдж потерял 3,1 миллиарда долларов, основатель Google Сергей Брин - 3 миллиарда долларов. Состояние владельца Zara Амансио Ортега сократилось на 2,5 миллиарда долларов.

Китайские магнаты за три дня обеднели на 14 миллиардов долларов, пишет "Лента.ру".

Индекс Dow Jones 1 марта упал на 420,2 пункта, до отметки 24608. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет на следующей неделе директиву о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия.

Напомним, в начале февраля Dow Jones также продемонстрировал рекордное падение.