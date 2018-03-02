Сургутская полиция отчиталась о росте преступности в городе

По итогам 2017 г. в Сургуте зарегистрирован рост преступности на 12,5%. Количество преступлений увеличилось с 4340 до 4881. Данные содержатся в отчете начальника управления МВД по Сургуту Александра Ерохова, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2,4 раза - с 420 до 1018 выросло количество мошенничеств. Большинство совершены с помощью интерента и телефонной связи. За сутки регистрируется от 3 до 5 сообщений по фактам мошенничества подобной категории.

"В связи с масштабами и актуальностью проблемы в УМВД России по Сургуту в марте 2017 г. была создана специализированная следственно-оперативная группа, по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с мошенничествами, совершенных с использованием средств сотовой связи и сети Интернет. Раскрываемость подобных преступлений связана с определённой сложностью, так как они, как правило, совершаются лицами из других регионов", - отмечено в отчете.

Вместе с тем количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 1,5%: с 1164 до 1147. В 2017 г. совершено 13 умышленных убийств, 67 преступлений, повлекших тяжкий вред здоровью, три изнасилования, 38 квартирных краж, 18 угонов авто, 54 краджи из транспортных средств.