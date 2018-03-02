Кадыров предложил свой вариант названия нового российского вооружения, которое показал Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свой вариант названия нового российского вооружения, о котором говорил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию.

Напомним, участникам мероприятия на экране были показаны видео с крылатой ракетой глобальной дальности и подводным беспилотником, который может оснащаться ядерным вооружением. Путин предложил всем желающим присылать идеи названий для этих систем на сайты Минобороны России.

Рамзан Кадыров решил предложить свой вариант.

"Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят", - написал глава Чечни в своем Telegram.

Он отметил, что все эти люди "герои, которые старались сохранить мир, сохранить чудо".

"Чудо" - один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, - прим.). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют "Северной Пальмирой". На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом", - добавил Кадыров.

Напомним, ранее свой вариант названия нового российского вооружения предложил помощник президента РФ Владислав Сурков.