В Баку при пожаре в наркологическом центре погибли несколько десятков человек

Пожар в здании Республиканского Наркологического центра в Баку произошел в пятницу рано утром.

По данным местного агентства АРА, погибли не менее 30 человек.

Как говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана, на месте пожара обнаружены тела 24 человек.

В Минздраве РИА Новости сообщили об эвакуации свыше 30 человек, по информации министерства, есть пострадавшие.

Предварительной причиной пожара являются неполадки в электросети. Возбуждено уголовное дело. Создана следственно-оперативная группа из сотрудников МВД, МЧС и Генпрокуратуры.

Напомним, в 2016 году крупный пожар произошел в Киеве в доме престарелых, погибли 17 человек. После ЧП во всех регионах Украины было поручено провести проверки объектов, в которых проживают пожилые люди.