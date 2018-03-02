Пожар в историческом Доме с фонтаном в Петербурге удалось потушить

Пожарным удалось справиться с огнем в Доме с фонтаном в Петроградском районе Петербурга.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о пожаре на улице Куйбышева, 21 поступил сегодня ночью. В шестиэтажном, частично офисном, а частично жилом доме горела кровля над офисной частью здания на площади 300 кв.м.

С огнем боролись почти всю ночь. В 8 часов 58 минут пожар ликвидирован. Как отметили в ведомстве, сведения о пострадавших не поступали.

О горевшем здании известно, что оно является историческим: Дом Ф.И. Танского с фонтаном на Куйбышева, 21 считается объектом культурного наследия. Архитектором ансамбля 1909-1912 годов постройки является Карл Бальди.