Для зауральских родителей проведут референдум

Вопросами развития образовательных организаций Курганской области займутся родители зауральских школьников - референдумы пройдут в марте, сообщили Накануне.RU в департаменте образования и науки Зауралья.

При помощи диалога, как считают педагоги, получится получить мнение по самым актуальным вопросам из первых рук, напрямую от родителей. Для большего удобства мероприятия будут проводиться в выходные дни для того, чтобы в них могли принять участие все желающие.

По мнению школьных администраций, такие серьезные вопросы требуют вовлеченности родителей в их обсуждение. Проведение единого опроса всех родителей - дело затруднительное, поэтому и был предложен формат так называемого "школьного референдума", как наиболее удобный.

Такие референдумы пройдут во многих школах Кургана и области. Точную информацию о них можно будет найти на официальных сайтах образовательных организаций города.