На перевале Дятлова спасатели нашли пропавшего туриста

Поиски пропавшего туриста из Екатеринбурга, который пропал в районе перевала Дятлова, благополучно завершились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сегодня в полдень потерявшегося мужчину спасатели обнаружили в 25 км от Базы Ильича в районе перевала Дятлова. Сотрудники МЧС сообщают, что состояние мужчины удовлетворительное, они вместе возвращаются обратно.

Поиски туриста осуществлялись и с воздуха, и с земли. Всего в поисковой операции было задействовано 15 человек и восемь единиц техники.

Напомним, что, по словам организатора экспедиций Константина Кузнецова, уральского туриста два дня назад видел мансийский охотник, в тот же день на поиски мужчины выдвинулись спасатели.

11 февраля мужчина в одиночку ушел в туристическо-познавательный поход в район перевала Дятлова и до настоящего времени не вернулся. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля.