Южноуральца будут судить за осквернение мемориала "Вечный огонь"

29-летний житель Верхнего Уфалея предстанет перед судом за осквернение мемориала участникам Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 12 июля около 22 часов 30 минут местный житель в сквере Победы осквернил мемориал "Вечный Огонь". Подозреваемый сжег цветы, раскидал венки и уронил памятник участнику Великой отечественной войны, являющийся частью мемориала.

Также мужчину обвиняют в краже и покушении на кражу.

Следствие считает, что летом прошлого года мужчина похитил велосипед стоимостью 7 тыс. рублей из подъезда жилого дома, покушался на хищение имущества в сумме свыше 23 тыс. рублей из частного дома, в который проник свободным доступом и был застигнут на месте хозяином жилища. В августе злоумышленник проник в здание территориального отделения Роспотребнадзора, откуда пытался похитить оргтехнику стоимостью свыше 93 тыс. рублей, однако был застигнут сотрудниками учреждения.