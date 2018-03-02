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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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Путин послал? После обращения президента Кудрин пришел к промышленникам и аграриям
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Василий Мельниченко, Алексей Кудрин, федеральный сельсовет (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Центра стратегических разработок, автор одной из представленных Владимиру Путину экономических программ Алексей Кудрин пришел на "Федеральный сельсовет" в Москве. Организация обсуждает проблемы промышленности и АПК, в мероприятии также участвует президент ассоциации "Росспецмаш", автор альтернативной экономической стратегии от Торгово-промышленной палаты Константин Бабкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Участие Кудрина в дискуссии с представителями реального сектора экономики, а не "рентного капитала" само по себе удивительно.

На сегодняшнем "сельсовете" Кудрин заявил: "Василий Мельниченко давно приглашал меня, на предыдущие съезды, сегодня есть такая возможность… Мы поддерживаем сельсовет, Василия Мельниченко", - сказал он. По его словам, только гражданское общество, его активность, общественный контроль власти "может сдвинуть и создать политическую волю, о которой мы сегодня говорим". "Очень много есть правильных решений, которые не доводятся до результата, тем самым мы зачастую не выполняем поставленные цели", - отметил Кудрин.

Правда вскоре из зала в адрес экс-министра финансов РФ послышалась реплика: "Воровать надо меньше!"

Константин Бабкин, Алексей Кудрин, федеральный сельсовет(2018)|Фото: Накануне.RU

Константин Бабкин, Василий Мельниченко, Алексей Кудрин, федеральный сельсовет(2018)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что общение Кудрина с промышленниками и аграриями состоялось сразу после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Кудрин уже заявил, что реформы, о которых упоминал президент РФ, потребуют существенных изменений в составе правительства.

"Можно ожидать, что новый состав правительства будет существенно отличаться от предыдущего", - заявил экс-министр финансов.

В вопросе смены правительства согласен с ним и Константин Бабкин, правда таким, как Кудрин, по его мнению, там не место.

"Серьезное программное выступление. Россия рассматривается не как придаток чего-то, а как отдельная цивилизация. Интересно, как это все теперь будет исполняться. Если гайдаровцы останутся на своих постах, если и дальше они будут "встраивать Россию в мировую экономику хотя бы на вторых ролях", исполнение поставленных целей будет долгим и упорным. Если состав нового правительства будет соответствовать духу послания, - полетим вперед", - прокомментировал послание в своем ЖЖ Константин Бабкин.

Отметим, ранее политологи говорили, что на новый шестилетний срок в Кремле будут использовать предложения авторов разных экономических программ, например, не исключалось, что это будет спайка предложений Кудрина и Бориса Титова (программа ТПП в чем-то созвучна предложениям бизнес-омбудсмена), хотя экономисты сомневаются в возможности объединения подходов.

Пребывание же Кудрина на "Федеральном сельсовете" оказалось недолгим, вскоре после своего выступления он покинул пленарное заседание, хотя желающих задать ему вопросы была масса.



Развитие сюжета: Ранее 02.03.2018 13:10 Мск
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12:40 Екб


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Путин послал? После обращения президента Кудрин пришел к промышленникам и аграриям
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