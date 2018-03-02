Путин послал? После обращения президента Кудрин пришел к промышленникам и аграриям

Глава Центра стратегических разработок, автор одной из представленных Владимиру Путину экономических программ Алексей Кудрин пришел на "Федеральный сельсовет" в Москве. Организация обсуждает проблемы промышленности и АПК, в мероприятии также участвует президент ассоциации "Росспецмаш", автор альтернативной экономической стратегии от Торгово-промышленной палаты Константин Бабкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Участие Кудрина в дискуссии с представителями реального сектора экономики, а не "рентного капитала" само по себе удивительно.

На сегодняшнем "сельсовете" Кудрин заявил: "Василий Мельниченко давно приглашал меня, на предыдущие съезды, сегодня есть такая возможность… Мы поддерживаем сельсовет, Василия Мельниченко", - сказал он. По его словам, только гражданское общество, его активность, общественный контроль власти "может сдвинуть и создать политическую волю, о которой мы сегодня говорим". "Очень много есть правильных решений, которые не доводятся до результата, тем самым мы зачастую не выполняем поставленные цели", - отметил Кудрин.

Правда вскоре из зала в адрес экс-министра финансов РФ послышалась реплика: "Воровать надо меньше!"

Стоит отметить, что общение Кудрина с промышленниками и аграриями состоялось сразу после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Кудрин уже заявил, что реформы, о которых упоминал президент РФ, потребуют существенных изменений в составе правительства.

"Можно ожидать, что новый состав правительства будет существенно отличаться от предыдущего", - заявил экс-министр финансов.

В вопросе смены правительства согласен с ним и Константин Бабкин, правда таким, как Кудрин, по его мнению, там не место.

"Серьезное программное выступление. Россия рассматривается не как придаток чего-то, а как отдельная цивилизация. Интересно, как это все теперь будет исполняться. Если гайдаровцы останутся на своих постах, если и дальше они будут "встраивать Россию в мировую экономику хотя бы на вторых ролях", исполнение поставленных целей будет долгим и упорным. Если состав нового правительства будет соответствовать духу послания, - полетим вперед", - прокомментировал послание в своем ЖЖ Константин Бабкин.

Отметим, ранее политологи говорили, что на новый шестилетний срок в Кремле будут использовать предложения авторов разных экономических программ, например, не исключалось, что это будет спайка предложений Кудрина и Бориса Титова (программа ТПП в чем-то созвучна предложениям бизнес-омбудсмена), хотя экономисты сомневаются в возможности объединения подходов.

Пребывание же Кудрина на "Федеральном сельсовете" оказалось недолгим, вскоре после своего выступления он покинул пленарное заседание, хотя желающих задать ему вопросы была масса.