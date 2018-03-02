В Челябинске 19-летнего педофила осудили за секс с 13-летней девочкой по обоюдному согласию

В Челябинске осудили 19-летнего молодого человека за секс с 13-летней девочкой.

Установлено, что он вступил в половую связь с ребенком по обоюдному согласию.

Инцидент произошел в 2017 году в квартире одного из домов Челябинска, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Также была установлена причастность злоумышленника к нескольким кражам автомобильных аккумуляторов и вещей, находившихся в автомобилях. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавили в СК.