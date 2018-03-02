Путин после обращения к Федеральному собранию пришел на игру КВН

Президент России Владимир Путин вечером 1 марта впервые за 14 лет посетил сезонную игру КВН. 1/8 финала высшей лиги "Клуба веселых и находчивых" прошла в Театре Российской армии.

На игре также присутствовали российские хоккеисты Иван Телегин и Кирилл Капризов, которые завоевали золотые медали на ОИ 2018 года. Глава государства поприветствовал хоккеистов и поздравил их с победой на Олимпиаде, пишет "Газета.ру".

В телевизионный эфир запись мероприятия выйдет в пятницу, 9 марта.

О том, что президент приехал на 1/8 финала Высшей лиги КВН, сообщается в аккаунте во "ВКонтакте" клуба. В соцсети опубликован короткий ролик, в котором участник команды "Наполеон Динамит" объявляет выход президента.

Ранее, 1 марта, Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Большая часть речи президента была посвящена обеспечению безопасности и демонстрации военной мощи страны. В частности, во время выступления Путина демонстрировались видео смоделированных испытаний новейшего российского оружия.