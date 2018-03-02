Приговор экс-министру связи Прикамья отменили из-за "существенных нарушений закона при рассмотрении дела"

Пермский краевой суд рассказал, почему отменил приговор экс-министру связи региона Евгению Балуеву: обвинительный приговор вынесли с нарушением закона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит приговор Евгений Балуева подлежащим отмене в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона", - говорится в мотивировочной части решения Пермского краевого суда.

При рассмотрении возможности решения о наказании без проведения судебного разбирательства в общем порядке суд должен выяснить, есть ли для этого все условия. Основанием и обязательным пунктом вынесения приговора в особом порядке является согласие подсудимого с обвинением. Это должно отразиться, в частности, в его показаниях. Балуев же не признал объем похищенных денег. Этим он не согласился с фактическими обстоятельствами дела, изложенными в обвинении – размером вреда, причиненного его поступком. Это исключает рассмотрение дела в особом порядке. Суд должен был прекратить его, а позже рассматривать в общем порядке. Первая инстанция доводы Балуева проигнорировала и вела процесс в особом порядке.

Судебная коллегия это нарушение уголовно-процессуального закона считает существенным, повлиявшим на исход дела. Следовательно, приговор должен быть отменен, а дело следует направить на новое рассмотрение. При этом бывшему чиновнику оставили прежней меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, бывший министр связи Евгений Балуев и его подельники попали под "уголовку" из-за того, что незаконно потратили 57 млн 500 тыс. руб. при обустройстве сети многофункциональных центров в крае. Большая часть внушительной суммы – 31 млн 400 тыс. руб. – деньги из федеральной казны. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., однако позже краевая инстанция отменила решение. Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.

Другие участники дела – глава центра Дмитрий Дымбралов, получивший три года колонии общего режима и штраф в 305 тыс. руб., его заместитель Наталья Гладкова, которая отправится в колониюна четыре года после того, как ее младшему ребенку исполнится 14, а также бизнесмен Иван Овчинников. Суд наказал предпринимателя тремя годами условно, таким же испытательным сроком и штрафом в 250 тыс. руб.