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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
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Приговор экс-министру связи Прикамья отменили из-за "существенных нарушений закона при рассмотрении дела"
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Министр связи Пермского края Евгений Балуев (2016) | Фото: baluev.livejournal.com

Пермский краевой суд рассказал, почему отменил приговор экс-министру связи региона Евгению Балуеву: обвинительный приговор вынесли с нарушением закона, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит приговор Евгений Балуева подлежащим отмене в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона", - говорится в мотивировочной части решения Пермского краевого суда.

При рассмотрении возможности решения о наказании без проведения судебного разбирательства в общем порядке суд должен выяснить, есть ли для этого все условия. Основанием и обязательным пунктом вынесения приговора в особом порядке является согласие подсудимого с обвинением. Это должно отразиться, в частности, в его показаниях. Балуев же не признал объем похищенных денег. Этим он не согласился с фактическими обстоятельствами дела, изложенными в обвинении – размером вреда, причиненного его поступком. Это исключает рассмотрение дела в особом порядке. Суд должен был прекратить его, а позже рассматривать в общем порядке. Первая инстанция доводы Балуева проигнорировала и вела процесс в особом порядке.

Судебная коллегия это нарушение уголовно-процессуального закона считает существенным, повлиявшим на исход дела. Следовательно, приговор должен быть отменен, а дело следует направить на новое рассмотрение. При этом бывшему чиновнику оставили прежней меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, бывший министр связи Евгений Балуев и его подельники попали под "уголовку" из-за того, что незаконно потратили 57 млн 500 тыс. руб. при обустройстве сети многофункциональных центров в крае. Большая часть внушительной суммы – 31 млн 400 тыс. руб. – деньги из федеральной казны. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., однако позже краевая инстанция отменила решение. Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.

Другие участники дела – глава центра Дмитрий Дымбралов, получивший три года колонии общего режима и штраф в 305 тыс. руб., его заместитель Наталья Гладкова, которая отправится в колониюна четыре года после того, как ее младшему ребенку исполнится 14, а также бизнесмен Иван Овчинников. Суд наказал предпринимателя тремя годами условно, таким же испытательным сроком и штрафом в 250 тыс. руб.

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02.03.2018 10:23 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
12:23 Екб


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Приговор экс-министру связи Прикамья отменили из-за "существенных нарушений закона при рассмотрении дела"
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