Борис Дубровский утвердил техническое задание на проектирование конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

Губернатор Борис Дубровский утвердил техническое задание на проектирование общественно-делового центра в границах улиц Братьев Кашириных и Береговой к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский подчеркнул, что этот объект должен работать и после проведения в Челябинске международных саммитов.

"Это уникальное архитектурное сооружение оцениваю с позиции формирования крупного инфраструктурного "наследия", которое по завершении мероприятий продолжит функционировать в интересах жителей области", - отметил он.

Следующим этапом будет проектирование объекта.

По словам директора хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталия Передерия, на набережные реки Миасс уже проведены работы по подготовке строительных площадок, оформлены земельные участки и необходимая градостроительная документация. Снесены незаконные постройки, мешающие строительным работам. Готова проектная документация искусственного земельного участка, сейчас она направлена на госэкспертизы. Определен подрядчик, который будет выполнять работы по отсыпанию острова, к ним приступят уже в ближайшее время. Прорабатываются вопросы с инвесторами по созданию объектов конгресс-холла.