На авиационном предприятии в Таганроге более двадцати человек отравились таллием

Несколько десятков сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева) попали в больницу с отравлением таллием, сообщает "Коммерсант". Об этом свидетельствуют медицинские документы, имеющиеся в распоряжении издания.

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Отравление токсичным металлом зафиксировали у 25 сотрудников предприятия, 17 из них находятся на стационарном лечении в больницах Таганрога, Ростова и Москвы. Все отравившиеся - офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов.

Сильнее всего, по информации издания, пострадал ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников - норма таллия у него в крови превышена в 150 раз. В начале ноября прошлого года его после жалоб на острые боли в животе направили в городскую больницу Таганрога, где диагностировали хронический гастрит. Через несколько дней у Колесникова выпали волосы. В декабре он уже не мог самостоятельно передвигаться. Только в начале января врачи подтвердили факт отравления таллием.

Затем Колесникова направили в ростовскую областную клиническую больницу, там у него остановилось сердце, однако врачи смогли его реанимировать. Сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского, его состояние стабилизировалось.

Таллий на производстве не используется, поэтому сотрудники компании считают, что речь идет об умышленном отравлении. Кроме того, пострадавшие заявляют, что руководство отказывается выплачивать им компенсацию и оформлять случившееся как несчастный случай на производстве.

"На ТАНТК имени Г.М. Бериева действительно есть ряд сотрудников с подозрением на отравление солями таллия … Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, совместно со сторонними аккредитованными лабораториями, проведен полный комплекс мероприятий, в рамках своей компетенции. Произведены заборы проб воздуха и воды в помещениях. В настоящий момент источник отравления не выявлен", - сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

В СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области заявили, что им не известно о случившемся, проверка по факту отравления на предприятии не проводилась.

Таганрогский авиационно научный-техническом комплекс им. Г. М. Бериева был основан в 1934 году. Предприятие занимается разработкой и выпуском новой авиационной техники, ее ремонтом, научно исследовательскими и конструкторскими работами. Это одно из двух предприятий в мире, выпускающих специальные самолеты для тушения пожаров (второе находится в Канаде). Всего в ТАНТК им. Г. М. Бериева трудится более 7 тыс. человек. Компания выполняет заказы, в том числе МЧС и Минобороны.