В Югре построят первый концессионный детский сад

В Нефтеюганске будет построен детский сад на основе концессионного соглашения. Инвестиции составят 286,5 млн руб., при этом вложений от региона не потребуется.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Югры, частный детсад "Умничка" планирует реконструировать трехэтажное нежилое здание под нужды ДОУ с использованием концессионного механизма.

"Цель соглашения – оказание профильных образовательных услуг концессионером, что существенно отличается от широко использованных ранее моделей государственно-частного партнерства при создании детских садов в рамках регионального законодательства. Наш опыт ценен тем, что еще не было частных инвесторов, которые без поддержки государства (капитальный грант отсутствует) взяли бы на себя риск создать объект и 30 лет его эксплуатировать, получая основные доходы от оказания образовательных услуг для детей дошкольного возраста", – пояснили в администрации Нефтеюганска.

Средства в течение 15 месяцев будут направлены на реконструкцию здания в 13 микрорайоне, модернизацию, замену устаревшего и изношенного оборудования. В городе появится 615 мест для дошколят и 95 рабочих мест.