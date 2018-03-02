В Нижневартовске суд признал законным увольнение госслужащего за неразрешенный конфликт интересов

В Нижневартовске суд встал на сторону прокуратуры в споре о восстановлении на госслужбе налогового инспектора, которая не стала разрешать конфликт интересов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Истица трудилась главным государственным налоговым инспектором. В марте прошлого года она уволена за отсутствие реакции на конфликт интересов, неисполнение законов о противодействии коррупции. Зная о выездной проверке в отношении компании, где работал ее муж, инспектор предложила близкому родственнику оказать предприятию аудиторские услуги.

Прокурор полагал увольнение истца законным. Городской суд отказался восстанавливать югорчанку на работе. Конфликт интересов, о котором вартовчанка не сказала работодателю, сочли достаточным основанием для лишения должности.

Судебная коллегия по гражданским делам окружного суда оставила решение нижестоящих коллег в силе.