"Символичная победа перекрыла все издержки": эксперты и читатели Накануне.RU оценили итоги ОИ-2018

Читатели Накануне.RU оценили выступление российских спортсменов на зимних Олимпийский играх в Пхёнчхане. Напомним, сборная "атлетов из России" выиграла 17 медалей и заняла 13 место в неофициальном общекомандном медальном зачёте. Ранее сборная не опускалась ниже 11 места за все годы участия в зимних играх.

По данным опроса, то, что зимняя Олимпиада для России закончилась поражением, считают порядка 14% опрошенных. Есть и те читатели, которые уверены, что с учётом давления на сборную - это победа, таких 17%. Более 44% респондентов полагают, что выступление России на ОИ-2018 - это поражение чиновников, а не спортсменов. Ещё 25% просто не следили за играми и им это неинтересно.

В опросе принял участие 621 человек.

Как считает руководитель Уральского отделения "Фонда развития гражданского общества" Анатолий Гагарин, говорить о безусловной победе на ОИ не приходится, но ряд побед показывают стойкость российского духа и силу характера. Он считает, что надо делать глубокую очистку всей системы спорта в России после выборов президента.

"Количество медалей, которые мы получили, всего 17 штук - не очень большое достижение. Есть упущения, большинство наших прославленных и опытных спортсменов были не допущены в силу понятных причин, которые до сих пор преследуют нашу сборную, но надеемся, что ситуация с допинговыми скандалами пропадёт. Если взять символическое значение, то оно перекрыло все эти издержки и закрыло дискуссию о том, стоило ли ехать России на эту Олимпиаду", - прокомментировал Анатолий Гагарин Накануне.RU.

Он также отметил, что необходимо усилить процедуру допинг-контроля, тем более что сфера спорта становится жёсткой, жестокой и политизированной. При этом не стоит забывать про развитие массового спорта, в первую очередь необходимо, чтобы спорт был не элитным, а народным, доступным всем слоям населения.