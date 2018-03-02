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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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Найдены два пропавших школьника из Нижнего Тагила
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пропавшие школьники, Нижний Тагил (2018) | Фото: Н.В.Горелых

Двух пропавших пятиклассников из Нижнего Тагила нашли живыми и невредимыми в центре города, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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Напомним, что Александр и Владимир 2006 года рождения 28 февраля около 15.00 ушли из школы и не вернулись домой.

"Эта история, к счастью, завершилась благополучно, детей обнаружили вечером первого марта живыми и здоровыми сотрудники ОВД около торгового центра на улице Садовой. Ночь любители приключений провели в подъезде жилого дома на улице Кулибина. После опроса в присутствии законных представителей их отпустили домой", - об этом общественность и СМИ проинформировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, с просьбой об оказании помощи в розыске мальчишек в органы внутренних дел обратились их опекуны. Дежурные наряды полиции проверяли торговые центры, вокзалы и другие места. Инспекторы ПДН пытались выйти на связь с пропавшими, но их телефоны были отключены.

"Как выяснили сыщики, один из школьников обиделся на мать из-за якобы незаслуженного наказания и решил уйти из дома. Он основательно подготовился к "путешествию", собрав в дорогу продукты и оставив записку, в которой рассказал о своей обиде. Его приятель признался, что пошел за компанию, переживая, чтобы с другом не случилось ничего плохого. На маршрутном такси они добрались до центра города, где гуляли по улицам и грелись в подъездах домов. В торговые центры не заходили, так как еда у них имелась. Как ни странно, детей в подъезде видело большое количество взрослых, но, к сожалению, никто из них не подал соответствующий сигнал в полицию", - отметил полковник Горелых.

По его словам, подростки будут поставлены на учет в отделении по делам несовершеннолетних, с ними провели необходимую воспитательно-профилактическую беседу.

Другие новости по темам: Валерий Горелых, Нижний Тагил, школьники, полиция,
02.03.2018 09:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.03.2018 08:43 Мск
Ушли из школы и не вернулись: в Нижнем Тагиле пропали два пятиклассника








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Найдены два пропавших школьника из Нижнего Тагила
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