Найдены два пропавших школьника из Нижнего Тагила

Двух пропавших пятиклассников из Нижнего Тагила нашли живыми и невредимыми в центре города, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что Александр и Владимир 2006 года рождения 28 февраля около 15.00 ушли из школы и не вернулись домой.

"Эта история, к счастью, завершилась благополучно, детей обнаружили вечером первого марта живыми и здоровыми сотрудники ОВД около торгового центра на улице Садовой. Ночь любители приключений провели в подъезде жилого дома на улице Кулибина. После опроса в присутствии законных представителей их отпустили домой", - об этом общественность и СМИ проинформировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, с просьбой об оказании помощи в розыске мальчишек в органы внутренних дел обратились их опекуны. Дежурные наряды полиции проверяли торговые центры, вокзалы и другие места. Инспекторы ПДН пытались выйти на связь с пропавшими, но их телефоны были отключены.

"Как выяснили сыщики, один из школьников обиделся на мать из-за якобы незаслуженного наказания и решил уйти из дома. Он основательно подготовился к "путешествию", собрав в дорогу продукты и оставив записку, в которой рассказал о своей обиде. Его приятель признался, что пошел за компанию, переживая, чтобы с другом не случилось ничего плохого. На маршрутном такси они добрались до центра города, где гуляли по улицам и грелись в подъездах домов. В торговые центры не заходили, так как еда у них имелась. Как ни странно, детей в подъезде видело большое количество взрослых, но, к сожалению, никто из них не подал соответствующий сигнал в полицию", - отметил полковник Горелых.

По его словам, подростки будут поставлены на учет в отделении по делам несовершеннолетних, с ними провели необходимую воспитательно-профилактическую беседу.