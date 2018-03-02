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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 4
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;
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Умер один из рабочих "Пермской химической компании", получивший в пожаре ожоги 90% тела
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(2004) | Фото

Один из работников "Пермской химической компании", пострадавших в пожаре на предприятии, умер в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

"Одного из пострадавших, который был доставлен в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию городской больницы № 21, несмотря на все усилия врачей, спасти не удалось. Площадь ожогов его тела - более 90%. Двое пострадавших в тяжёлом состоянии находятся в ожоговом центре городской больницы № 21, еще двое - в состоянии средней тяжести в медсанчасти № 9", - уточнили в министерстве.

Напомним, утром 1 марта во время текущей работы организации из-за химической реакции начался пожар. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело.

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02.03.2018 09:38 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:38 Екб


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Ранее 01.03.2018 11:45 Мск
При пожаре в "Пермской химической компании" пострадали пять человек








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Умер один из рабочих "Пермской химической компании", получивший в пожаре ожоги 90% тела
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