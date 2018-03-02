Умер один из рабочих "Пермской химической компании", получивший в пожаре ожоги 90% тела

Один из работников "Пермской химической компании", пострадавших в пожаре на предприятии, умер в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

"Одного из пострадавших, который был доставлен в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию городской больницы № 21, несмотря на все усилия врачей, спасти не удалось. Площадь ожогов его тела - более 90%. Двое пострадавших в тяжёлом состоянии находятся в ожоговом центре городской больницы № 21, еще двое - в состоянии средней тяжести в медсанчасти № 9", - уточнили в министерстве.

Напомним, утром 1 марта во время текущей работы организации из-за химической реакции начался пожар. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело.