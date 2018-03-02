"Аэропорты регионов" вложат в реконструкцию хаба в Новом Уренгое более 3 млрд

УК "Аэропорты регионов" (входит в ГК Ренова Виктора Вексельберга) инвестирует более 3 млрд руб. в реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя. Размеры инвестиций назвал гендиректор холдинга Евгений Чудновский.

Реконструкция аэропорта Нового Уренгоя — это первая региональная аэропортовая концессия в России, отметил он.

"Проект предусматривает не только строительство новой терминальной инфраструктуры, но и реконструкцию за счет инвестора ВПП и перрона более чем на 3 млрд руб. Мы действительно видим в этом проекте большой потенциал. Во-первых, с учетом механизмов гарантий в рамках концессионного соглашения этот проект может кредитоваться на очень хороших условиях. Во-вторых, мы видим, что пассажиропоток, который уже сегодня практически достиг 1 млн человек, будет расти и дальше, основным драйвером станет трудовая миграция. В-третьих, учитывая текущий уровень аэропорта, мы видим хороший потенциал в повышении операционной эффективности и росте доходов от неавиационной деятельности, в том числе за счет услуг и сервисов, которые сегодня там недоступны", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

Также Чудновский сообщил, что для экономии помещение для обработки и досмотра багажа будет вынесено в отдельно стоящее здание. Оно будет соединено скрытыми конвейерами с зонами регистрации и выдачи багажа в терминале.

"Это позволит сэкономить очень дорогую площадь внутри терминала и в будущем облегчить проекты по модернизации систем обработки багажа", - сказал Чудновский.

Чудновский отметил, что терминал в Новом Уренгое будет введен в 2021 г.

Как сообщало Накануне.RU, с "Аэропортами регионов" за ямальский аэропорт боролся "Новапорт" Романа Троценко.