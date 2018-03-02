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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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"Аэропорты регионов" вложат в реконструкцию хаба в Новом Уренгое более 3 млрд
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аэропорт новый уренгой (2016) | Фото: Накануне.ru

УК "Аэропорты регионов" (входит в ГК Ренова Виктора Вексельберга) инвестирует более 3 млрд руб. в реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя. Размеры инвестиций назвал гендиректор холдинга Евгений Чудновский.

Реконструкция аэропорта Нового Уренгоя — это первая региональная аэропортовая концессия в России, отметил он.

"Проект предусматривает не только строительство новой терминальной инфраструктуры, но и реконструкцию за счет инвестора ВПП и перрона более чем на 3 млрд руб. Мы действительно видим в этом проекте большой потенциал. Во-первых, с учетом механизмов гарантий в рамках концессионного соглашения этот проект может кредитоваться на очень хороших условиях. Во-вторых, мы видим, что пассажиропоток, который уже сегодня практически достиг 1 млн человек, будет расти и дальше, основным драйвером станет трудовая миграция. В-третьих, учитывая текущий уровень аэропорта, мы видим хороший потенциал в повышении операционной эффективности и росте доходов от неавиационной деятельности, в том числе за счет услуг и сервисов, которые сегодня там недоступны", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

Также Чудновский сообщил, что для экономии помещение для обработки и досмотра багажа будет вынесено в отдельно стоящее здание. Оно будет соединено скрытыми конвейерами с зонами регистрации и выдачи багажа в терминале.

"Это позволит сэкономить очень дорогую площадь внутри терминала и в будущем облегчить проекты по модернизации систем обработки багажа", - сказал Чудновский.

Чудновский отметил, что терминал в Новом Уренгое будет введен в 2021 г.

Как сообщало Накануне.RU, с "Аэропортами регионов" за ямальский аэропорт боролся "Новапорт" Романа Троценко.

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02.03.2018 09:10 Мск | Новый Уренгой | информационная служба Накануне.RU
11:10 Екб


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"Аэропорты регионов" вложат в реконструкцию хаба в Новом Уренгое более 3 млрд
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