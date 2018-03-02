Кемеровчанка заплатит сыну 100 тысяч рублей за истязания и жестокое обращение

В Кемерове суд по требованию прокурора взыскал с матери восьмилетнего ребенка, лишенной родительских прав и отправленной в колонию, компенсацию морального вреда за жестокое обращение и истязания, сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре.

Женщину обязали выплатить 8-летнему мальчику 100 тысяч рублей.

"В 2017 году женщина была осуждена за то, что в течение трех месяцев наносила сыну телесные повреждения из-за того, что он не хотел делать уроки, пачкал одежду, рассказывал посторонним людям о том, что мать его не докармливает, просьбу купить сотовый телефон", - сообщили в прокуратуре.

Подсудимая была признана виновной по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением, истязание заведомо несовершеннолетнего". Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она была лишена родительских прав.

Однако кроме уголовной ответственности закон возлагает на нарушителя обязанность компенсировать и моральный вред. В связи с этим прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с осужденной 100 тысяч рублей в пользу ребенка, суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Отмечается, что сейчас мальчик находится в приемной семье, в хороших условиях.

Напомним, недавно такую же компенсацию суд на Ямале обязал выплатить мать 11-летнего мальчика. Женщина лишена родительских прав и получила условный срок за то, что систематически избивала сына.



