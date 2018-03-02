В Кургане полицейские нашли в гараже у местного жителя 14 тысяч бутылок немаркированного алкоголя

В Кургане полицейские вскрыли гараж 29-летнего местного жителя в микрорайоне Шепотково, в котором обнаружили более 14 тыс. бутылок немаркированного алкоголя и более 4 тыс. пачек сигарет.

Общая сумма "товара" составила около 3,5 млн рублей, что является особо крупным размером, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело, оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

"В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест", - добавили в полиции.