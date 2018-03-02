Посол Великобритании в России тайком прилетел в Екатеринбург и уже встретился с Ройзманом

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провел тайную встречу с послом Великобритании в России Лори Бристоу. Об этом Накануне.RU рассказал уральский общественник Илья Белоус.

"Сегодня утром я случайно оказался на завтраке в "Хаятт Ридженси Екатеринбург" в ресторане "Кучина". В данный момент в отеле "Хаятт" проживает посол Великобритании в России Лори Бристоу, и я зафиксировал, как во время завтрака с ним встретился Евгений Ройзман. Они пробыли там примерно с 8.30 до 9.20. Далее на моих глазах оттуда вышел Евгений Вадимович, а через минуту - Лори Бристоу. Я поздоровался с Евгением Вадимовичем, поскольку это была довольно неожиданная встреча. Он же молча прошел мимо", - рассказал Илья Белоус.

Общественник отметил, что Бристоу довольно давно на службе, с 1990 года, а в определенное время перешел в сферу безопасности.

Лори Бристоу

"В 2002-2003 годах он прошел курс старших офицеров стран НАТО и после этого занимал пост директора по нацбезопасности в английском МИДе", - напомнил Белоус.

Официально сегодняшняя встреча никак не афишировалась. Добавим, Ройзман уже встречался с Бристоу в Екатеринбурге в 2016 году. В британском консульстве тогда это объяснили "рождественским приемом".

Отметим, что о визите посла в Екатеринбург на страницах дипломатического ведомства в Сети ничего не сообщается. Для широкого круга СМИ этот приезд также не анонсировался.