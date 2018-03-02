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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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По факту ДТП на трассе М-5 в Башкирии, в котором погибло девять человек, возбуждено уголовное дело
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ДТП на М-5 (2018) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе М-5, в котором погибло девять человек, сообщили Накануне в пресс-службе СК.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновениепассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 чевлоек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", четверо направлены в больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, водитель "MAН", двигаясь со стороны Челябинска в сторону Уфы, допустил занос прицепа вследствие гололедицы в результате ненадлежащего выполнения услуг по очистке автомобильных дорог, отсутствия противогололедной обработки наледи, что повлекло столкновение со встречным пассажирским микроавтобусом.

"С участием следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следователями изъята документация, допрошены сотрудники обслуживающий автомобильную дорогу организации. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

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02.03.2018 09:16 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:16 Екб


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По факту ДТП на трассе М-5 в Башкирии, в котором погибло девять человек, возбуждено уголовное дело
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