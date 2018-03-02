По факту ДТП на трассе М-5 в Башкирии, в котором погибло девять человек, возбуждено уголовное дело

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе М-5, в котором погибло девять человек, сообщили Накануне в пресс-службе СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновениепассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 чевлоек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", четверо направлены в больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, водитель "MAН", двигаясь со стороны Челябинска в сторону Уфы, допустил занос прицепа вследствие гололедицы в результате ненадлежащего выполнения услуг по очистке автомобильных дорог, отсутствия противогололедной обработки наледи, что повлекло столкновение со встречным пассажирским микроавтобусом.

"С участием следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следователями изъята документация, допрошены сотрудники обслуживающий автомобильную дорогу организации. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.