ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Алжан", говорится в сообщении ЦБ.

Как сообщает регулятор, соответствующее решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативов, а также из-за нарушений банком требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и наличия угрозы интересам кредиторов.

"Осуществленные ООО КБ "Алжан" во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что повлекло возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации", - сообщил ЦБ.

Отмечается, что руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.

По приказу регулятора в банке назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

"Алжан" не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2018 года "Алжан" занимал 517 место в банковской системе РФ.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 20 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Мастер-Капитал".