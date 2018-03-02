На Южном Урале энергетики восстановили электроснабжение поселка, нарушенное при несанкционированных работах

Специалисты "Челябэнерго" за ночь восстановили электроснабжение жителей поселка Вишневогорск, сообщили Накануне в пресс-службе компании.

Напомним, в результате аварии, которая произошла по вине сторонней организации, проводившей несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП, без электроснабжения остались 1 тыс. 370 жителей и 5 социально значимых объектов - школа, детский сад, очистные сооружения и поликлиника.

Электроснабжение было полностью восстановлено сегодня в 05.18 утра.

"В ликвидации последствий инцидента были задействованы три аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" – "Челябэнерго". Работы были осложнены необходимостью отогревания промерзшего грунта, так как в последние несколько дней в Челябинской области температура воздуха опускалась ниже отметки "- 20 градусов". Электроснабжение СЗО обеспечивала передвижная дизель-электростанция", - сообщили в пресс-службе компании.