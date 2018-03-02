Взрывают? Жители Екатеринбурга жалуются на подземные толчки

Сегодня жители Екатеринбурга ощутили подземные толчки в центре города.

Сотрудники екатеринбургского Музея изобразительных искусств, который находится по адресу Воеводина, 5, почувствовали несколько подземных толчков, об этом они сообщили Накануне.RU.

"Мы даже сначала не поняли, что это. Скорее, даже не взрыв, а толчок. Может, с башней опять экспериментируют", - сообщил один из сотрудников.

Работники учреждения находятся в замешательстве.

В ГУ МЧС Накануне.RU сообщили, что им не поступало никакой информации и обращений.

Напомним, 8 февраля жителей города напугал "подготовительный взрыв" в недостроенной телебашне, которую хотят снести к ЧМ-2018.

А 1 марта стало известно, что станция метро "Геологическая", которая находится в районе долгостроя, на несколько дней закрывается на реконструкцию.

Плотинка, в районе которой люди почувствовали толчки, архивное фото