В Германии задержали предполагаемого организатора "кокаинового дела"

в этот день
02.03.18
13:41
В Екб.15:41
Собчак и Жириновский устроили новую перепалку на дебатах
На перевале Дятлова спасатели нашли пропавшего туриста
Звезда "Реальных пацанов" хочет устроиться в мэрию Перми
Главное
"Нафтогаз" призвал украинцев экономить газ, чтобы "испортить праздник Путину"

Тема дня
Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
СМИ: Медведев может остаться премьером после 18 марта
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 633



Новости
02.03.2018 08:42 Мск (10:42 Екб)
происшествия | За рубежом
В Германии задержали предполагаемого организатора "кокаинового дела"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

задержан пойман наручники преступник (2010) | Фото:beta.rian.ru

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук задержан в Германии. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребенков.
Читайте также:

По его словам, полицейские пришли ночью в их квартиру в пригороде Берлина, вели себя корректно.

"Ночью позвонила его супруга и сказала, что полиция задержала его в связи с вопросом о розыске. Будет решаться вопрос об экстрадиции", - цитирует адвоката РИА Новости.

Ранее правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывался в Германии, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщила ранее Федеральная служба безопасности РФ.

По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.



Развитие сюжета: Ранее 02.03.2018 12:02 Мск
Захарова: Фигурант "кокаинового дела" Ковальчук никогда не работал ни в МИД, ни в посольстве

Другие новости по темам: кокаиновое дело, андрей ковальчук
02.03.2018 08:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:42 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.02.2018 02:32 Мск
"Кокаиновый самолет" обнаружили в Таиланде. Там же находится Патрушев

Ранее 27.02.2018 10:28 Мск
В управделами президента опровергли данные о причастности самолета СЛО "Россия" к "кокаиновому скандалу" в Аргентине

Ранее 27.02.2018 04:37 Мск
Главный подозреваемый по "кокаиновому делу" скрывается в Германии

Ранее 26.02.2018 12:15 Мск
МИД назвал цель вбросов на тему наркотиков в аргентинской дипмиссии

Ранее 25.02.2018 13:55 Мск
Совбез РФ опроверг слухи о том, что самолет Патрушева задействовали для пресечения поставки кокаина из Аргентины

Ранее 24.02.2018 09:17 Мск
МИД России объяснили происхождение 389 кг кокаина, найденных в посольстве в Аргентине








Добавить комментарий:

В Германии задержали предполагаемого организатора "кокаинового дела"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+