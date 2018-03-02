В Германии задержали предполагаемого организатора "кокаинового дела"

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук задержан в Германии. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, полицейские пришли ночью в их квартиру в пригороде Берлина, вели себя корректно.

"Ночью позвонила его супруга и сказала, что полиция задержала его в связи с вопросом о розыске. Будет решаться вопрос об экстрадиции", - цитирует адвоката РИА Новости.

Ранее правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывался в Германии, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщила ранее Федеральная служба безопасности РФ.

По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.