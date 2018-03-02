Ушли из школы и не вернулись: в Нижнем Тагиле пропали два пятиклассника

В Нижнем Тагиле разыскивают учащихся пятого класса одной из школ Дзержинского района.

Как сообщили Накануне.RU в городском МУ МВД, Александр Л. 2006 года рождения и его сверстник Владимир М. 28 февраля около 15.00 ушли из школы домой и до сих пор их местонахождение остается неизвестным.

Приметы ребят:

Александр ростом около 140 см, худощавый, лицо вытянутое, нос курносый, волосы короткие русые. Был одет в куртку сине-черного цвета, черные штаны, шапку синюю спортивную, ботинки черные на шнурках. Особые приметы: косоглазие на левый глаз, картавит.

Владимир ростом около 140 см, худощавый, волосы светлые короткие, уши оттопыренные, глаза серо-зеленые. Был одет в темно-синюю куртку с воротником из меха, брюки черного цвета, шапку серо-синего цвета, кроссовки зимние высокие черного цвета, при себе имел серую сумку через плечо. Особые приметы: страдает заиканием.

"Ранее подростки уже уходили самовольно из дома, могут находиться на территории торгово-развлекательных центров города. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться в ОП №17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам: +7 (3435) 97-68-02 (дежурная часть), 97-68-31 (подразделение по делам несовершеннолетних)", - добавили в ведомстве.