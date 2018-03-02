В Челябинске осудили мужчину за попытку продать более 18 кг марихуаны

В Челябинске осудили 32-летнего мужчину, который пытался продать 18,5 кг марихуаны - наркотик он получил от неустановленного жителя Казахстана в феврале 2017 года.

Соучастник доставил злоумышленнику наркотик, которые челябинец хранил в своем частном доме во время поисков покупателей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В марте прошлого года указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

"Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве.